Лавров призвал Европу решить миграционный кризис у границ Белоруссии деньгами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил Европейскому союзу помочь Белоруссии с решением миграционного кризиса с помощью тех же инструментов, которые использовались в ходе решения европейского кризиса с беженцами 2015 года. Речь идет о соглашениях, которые страны ЕС заключали как между собой, так и, например, с Турцией. Цитату Лаврова приводит РИА Новости.

Глава МИД России убежден: кризисную ситуацию следует решать с соблюдением норм международного гуманитарного права. Кроме того, Лавров полагает, что хорошим механизмом урегулирования может стать соглашение, подобное тому, что было заключено между ЕС и Турцией в 2016 году. Тогда миграционный кризис на Западе решали деньгами: Брюссель обещал выплатить Анкаре 6 миллиардов евро в качестве компенсации за то, что она станет буферной зоной для беженцев.

«И, конечно же, не забывать о том, откуда ноги растут, как у нас говорят. А ноги растут из той политики, которую западные страны, включая страны НАТО и Евросоюза, проводили многие годы в отношении Ближнего Востока и севера Африки», — призвал министр. По его мнению, Запад пытался навязать тот образ жизни, который считал правильным, что и спровоцировало ряд миграционных кризисов — в том числе тот, что разразился у границы Белоруссии с ЕС.

В разгар миграционного кризиса в 2016 году ЕС заключил соглашение с Турцией, где скапливался основной поток беженцев. Договор предусматривал обмен задержанных в Евросоюзе нелегалов на сирийцев, получивших статус беженцев в Турции, по принципу один на одного: «европейских» нелегалов принимала Анкара, а сирийских беженцев с официальным статусом — Брюссель. Нелегалов Турция должна была возвращать в их родные страны. Соглашение предполагало, что Турция получит компенсацию в размере шести миллиардов евро за то, что станет буфером между Европой и Ближним Востоком.