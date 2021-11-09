В Кремле назвали тревожной ситуацию на польско-белорусской границе

Дмитрий Песков назвал тревожной ситуацию с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

В Кремле назвали ситуацию с мигрантами на польско-белорусской напряженной и тревожной, и выразили надежду на то, что она не станет угрозой национальной безопасности России. Об этом во вторник, 9 ноября, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

Он подчеркнул также, что Москва наблюдает очень ответственную работу со стороны белорусских специалистов.

8 ноября стало известно, что группа мигрантов с Ближнего Востока собралась на белорусско-польской границе и пыталась прорваться через ограждение. Правительство Польши заявило, что их около трех-четырех тысяч человек. В Варшаве утверждают, что палаточный лагерь мигрантов охраняют белорусские силовики.

9 ноября в польской Погранслужбе сообщили о 309 попытках незаконного проникновения на территорию страны.