Лавров рассказал о причинах ксенофобии в Казахстане

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ксенофобия по отношению к русскоговорящему населению Казахстана стала следствием воздействия внешних сил, которые хотят внести раздор между Москвой и Нур-Султаном. Об этом он рассказал в статье «Россия и Казахстан: сотрудничество без границ», опубликованной в «Российской газете».

«К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик», — заявил министр.

Он подчеркнул, что таким образом казахам насаждается местечковый национализм и дискредитация сотрудничества с Россией. Однако подобные действия, по словам Лаврова, быстро пресекаются по причине крепких двусторонних отношений между странами.

«По Конституции Республики Казахстан, русский язык наделен статусом официального и используется наравне с казахским. Вижу в этом огромный плюс для казахстанской молодежи, связывающей свою жизнь и работу с Россией», — добавил глава российского МИД.

3 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что несмотря на привилегированный статус союзнических отношений между Москвой и Нур-Султаном, Кремль пристально следит за проявлением нетерпимости по национальному признаку в Казахстане.