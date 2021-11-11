В Польше опровергли задержание россиянина за помощь мигрантам

МИД Польши: на границе с Белоруссией не задерживали гражданина России

На границе Польши и Белоруссии не задерживали гражданина России, о чем сообщалось 10 ноября — это произошло из-за того, что мужчина помогал мигрантам. С опровержением такой информации выступил пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина в эфире радио «Эхо Москвы».

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Он отметил, что внешнеполитическое ведомство не подтверждает задержание россиянина. На границе остановили только трех граждан Германии, которых отправили обратно на родину. «Они хотели поддержать беженцев на нашей границе. Про других задержанных мы в МИД ничего не знаем», — отметил Ясина.

О задержанных стало известно от источников РИА Новости в погранслужбе Польши. «За пособничество в нелегальной миграции были задержаны три человека (гражданин России, гражданин Швеции и гражданин Литвы)», — говорилось в сообщении. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Варшава не сообщала о задержании Москве.