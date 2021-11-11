Латвия заявила об отказе стран Балтии и Польши принимать мигрантов

Минобороны Латвии: страны Балтии и Польша не будут ни в какой мере принимать мигрантов

Страны Балтии и Польша не будут ни в какой мере принимать мигрантов из Белоруссии, заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Об отказе сообщает ТАСС.

«Балтийские государства и Польша ни в какой мере не будут этих мигрантов принимать. Мы этого делать не будем», — сказал Пабрикс в эфире латвийского радио.

Ранее 11 ноября командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонидс Калниньш сообщил о готовности армии республики ответить на обострение миграционного кризиса на границе с Белоруссией. По его словам, в случае необходимости страна может мобилизовать дополнительные силы из разных регионов и направить их на охрану границы.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши начался после того, как белорусский президент Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом. 10 ноября собравшиеся на границе толпы мигрантов попытались прорваться заграждения и попасть в Польшу. ЕС начал готовить новые санкции против Лукашенко в связи с ситуацией.

