Польша уличила белорусских силовиков в «выталкивании» мигрантов через границу

Польша уличила белорусских силовиков в «выталкивании» мигрантов-нелегалов через границу: по данным от пограничников, выгоняли на польскую территорию в основном женщин и детей. Об этом заявил пресс-секретарь полиции Подляского воеводства Томаш Крупа, передает РИА Новости.

«Белорусские военные толкали этих людей на ограждение из колючей проволоки. Эта попытка была пресечена сотрудниками полиции, Пограничной стражи и солдатами», — рассказал Крупа журналистам. Всего размер группы, которая подверглась такому отношению, оценили в 35 человек. Представитель полицейских также рассказал о новой группе примерно в 100 человек, сконцентрировавшейся у села Половцы.

В Белоруссии группы мигрантов с Ближнего Востока третий день пытаются прорваться в Польшу и Литву. По информации правительства Польши, численность беженцев достигала трех-четырех тысяч человек. В Варшаве сообщают, что палаточный лагерь нелегалов охраняют белорусские силовики.

В ЕС и США считают, что кризис был организован белорусским правительством для дестабилизации ситуации в соседних странах. Западные страны угрожают ввести новые санкции против Минска, в то время как российская сторона критикует действия властей Польши.