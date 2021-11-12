Белоруссия обвинила Польшу и Литву в выкачивании денег из ЕС с помощью мигрантов

Постпред Белоруссии при ООН: Варшава и Вильнюс используют мигрантов в своих интересах

Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков в интервью РИА Новости обвинил власти Польши и Литвы в стремлении «выкачать» деньги из Европейского союза (ЕС) с помощью миграционного кризиса, разразившегося на границе.

«Польша и Литва как раз используют ситуацию вокруг мигрантов максимально в своих интересах, просто как предлог для выкачивания из Евросоюза дополнительных денег и для оправдания своей антимигрантской политики и многочисленных нарушений своих международных обязательств», — сказал Рыбаков.

Он также заявил, что Варшава и Вильнюс пытаются повысить свою значимость в глазах западных политиков путем демонизации Белоруссии.

Ранее замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс предложила руководителям Польши, Литвы и других стран Евросоюза начать диалог с официальным Минском по выходу из миграционного кризиса.

В начале ноября в Белоруссии на границе с Польшей и Литвой собрались группы мигрантов из Ближнего Востока, которые пытаются прорваться в ЕС. Польские власти оценивают их число в несколько тысяч. Запад утверждает, что белорусские власти сами организовали сложившуюся ситуацию в рамках «гибридной войны».

Поток мигрантов с территории Белоруссии в ЕС резко вырос в этом году после того, как президент Александр Лукашенко на фоне очередного обострения отношений с Западом пригрозил ослабить контроль за границей.