Белоруссия предложила ЕС начать переговоры по выходу из миграционного кризиса

Замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс предложила Европейскому союзу (ЕС) начать переговоры с Минском по выходу из миграционного кризиса, сложившегося на границе с Польшей. Об этом он заявила в интервью телеканалу ОНТ.

«Как выйти из этой ситуации? Это уже другой вопрос. Как мне кажется, необходимо руководителям сопредельных государств, Польши, Литвы, а также иных государств Евросоюза начать вести диалог с официальными представителями Республики Беларусь, руководством Республики Беларусь на предмет выстраивания "дорожной карты"», — заявила Чуприс.

По ее словам, это необходимо сделать, чтобы не допустить человеческих жертв и совместными усилиями помочь людям, собравшимся на границе. Чуприс также призвала подключиться к решению проблемы верховных комиссаров ООН по правам человека и по делам беженцев.

В начале ноябре группы мигрантов из Ближнего Востока собрались на границе Белоруссии с Польшей и Литвой и пытаются прорваться в страны Евросоюза. Вильнюс и Варшава утверждают, что Минск сам организовал эту ситуацию в рамках «гибридной войны» против Запада. Временно исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным заявила о причастности белорусских властей к миграционному кризису.