Мигранты с белорусской территории ослепили польских пограничников лазером

Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки, устроившие лагерь на белорусско-польской границе, в ночь на 12 ноября слепили польских пограничников лазерными указками. Видео опубликовано в Telegram-канале «Еврорадио».

На ночных съемках со стороны Польши видна колонна польских солдат с бронеавтомобилем, которые патрулируют белорусскую границу. Поляки светят в забор прожекторами. С территории за ограждением отвечают пучками зеленого лазерного света.

Из-за ограниченного освещения не видно, кто именно с белорусской стороны использует лазер. На одном из фрагментов видео источник луча движется достаточно быстро.

11 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко высказывал опасения, что мигранты могут спровоцировать военный конфликт между Польшей и Белоруссией. По данным Лукашенко, к беженцам специально забрасывают оружие с Донбасса.

Ранее несколько мигрантов использовали для атаки на польские ограждения на границе лопаты. Скопившиеся в лагере тысячи людей хотят попасть в Европейский союз, преимущественно в Германию и Великобританию. Польша не пускает их через границу.