Беженки с детьми попытались прорваться в Польшу

Полиция Польши: группа беженок с детьми с Ближнего Востока попытались прорваться в страну

Группа нелегальных мигранток с Ближнего Востока попыталась прорваться в Польшу через границу с Белоруссией. С ними были дети. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на местное телевидение.

По данным польской полиции, действия беженок на польско-белорусской границы удалось пресечь. Уточняется, что белорусские военные якобы пытались с применением силы протолкнуть в соседнюю страну около 35 человек, из которых большинство составляли женщины и дети.

В начале ноября в Белоруссии на границе с Польшей и Литвой собрались группы мигрантов из Ближнего Востока, которые пытаются прорваться в ЕС. Польские власти оценивают их число в несколько тысяч. Запад утверждает, что белорусские власти сами организовали сложившуюся ситуацию в рамках «гибридной войны».

Поток мигрантов с территории Белоруссии в ЕС резко вырос в этом году, после того как президент Александр Лукашенко на фоне очередного обострения отношений с Западом пригрозил ослабить контроль за границей.