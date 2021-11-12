На Украине заявили о «спланированной операции» России и Белоруссии

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что миграционный кризис и кризис в энергетическом секторе являются «спланированной операцией» России и Белоруссии. Своим мнением он поделился в эфире телеканала «1+1».

По словам политика, происходящее на границах Белоруссии является «циничной спецоперацией» Москвы и Минска. «Теперь мы имеем миграционный шантаж. Мы видим, что мы наполовину окружены… То есть это очень последовательная системная работа по тотальной дестабилизации, в первую очередь, Украины. И нам нужно собираться с министрами внутренних дел Польши, Литвы и ехать в Брюссель и говорить: где же европейская солидарность?» —заявил Климкин.

В Белоруссии группы мигрантов с Ближнего Востока третий день пытаются прорваться в Польшу и Литву. По информации правительства Польши, численность беженцев достигала трех-четырех тысяч человек. В Варшаве уточнили, что палаточный лагерь нелегалов охраняют белорусские силовики.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это произошло на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.