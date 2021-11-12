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Группе мигрантов удалось прорваться из Белоруссии в Польшу

Группа мигрантов из 150-200 человек прорвалась в Польшу из Белоруссии вблизи КПП «Брузги»
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Фото: Reuters

Группе мигрантов удалось прорваться через белорусско-польскую границу. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщает «Sputnik Беларусь».

По подсчетам журналистов, на территорию Польши смогли попасть около 150-200 человек. Они повредили ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска «Брузги». Польские силовики не пытались пресечь прорыв, а снимали его на видео, утверждает издание.

Утром 12 ноября польская полиция сообщила, что белорусские силовики «выталкивали» через границу женщин и детей. Варшава утверждает, что беженки с детьми попытались прорваться через границу, но их не пустили.

В начале ноября в Белоруссии на границе с Польшей и Литвой разбили палаточный лагерь мигранты из Ближнего Востока, которые пытаются попасть в Евросоюз. Запад обвиняет белорусские власти в том, что они специально завозят мигрантов к себе на самолетах и заставляют их штурмовать границу.

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