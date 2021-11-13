Россия осудила попытки Запада свести счеты с Белоруссией

Москва осуждает попытки Запада свести счеты с Белоруссией и обвинить Минск в разжигании миграционного кризиса. Об этом заявил старший советник постпредства России при ООН Степан Кузьменков, передает ТАСС.

По его словам, отдельные страны решили использовать ситуацию в конъюнктурных целях, несмотря на важность этой темы. «Мы осуждаем оскорбительные и недопустимые высказывания представителей США, Канады, ЕС, которые не соответствуют практике взаимоуважительного диалога в области прав человека», — подчеркнул дипломат.

Кузьменков добавил, что подобные заявления представляются попыткой Европейского союза свести политические счеты с автором резолюции Белоруссии об улучшении координации усилий по борьбе с торговлей людьми. При обсуждении ее проекта западные страны начали обвинять Минск в использовании беженцев для дестабилизации ситуации в ЕС, добавил представитель.

Он подчеркнул, что такие обвинения в разжигании миграционного кризиса беспочвенны. Москва считает недопустимым перекладывание вины за происходящий в Европе миграционный кризис на Белоруссию, резюмировал дипломат.

Ранее стало известно, что ЕС приготовился к введению новых санкций против Белоруссии из-за обострения миграционного кризиса в Европе. Отмечается, что они коснутся около 30 физических и юридических лиц, включая министра иностранных дел Макея и белорусскую авиакомпанию «Белавиа».

