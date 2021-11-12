Белоруссия заявила о готовности жестко ответить на любые новые санкции

Минск готов жестко ответить на введение любых новых санкций в отношении страны, об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей, он подчеркнул, что европейским политикам давно пора это понять. Его слова приводит агентство БелТА.

«Беларусь готова максимально жестко ответить на любое санкционное давление со стороны наших европейских партнеров. Введение санкций абсолютно недопустимо», — сказал министр иностранных дел.

Макей добавил, что республика готова предоставить Еврокомиссии доступ к границе с Польшей, но в случае, если Варшава закроет границы, Минск даст адекватный ответ.

По словам главы МИД, подобное решение превратит Белоруссию в страну-изгоя. Дипломат пояснил, что это станет проблемой и для Польши. «У них так и принято: сначала создать проблему, а потом думать, как из нее выйти», — заключил он.

Ранее стало известно, что ЕС приготовился к введению новых санкций против Белоруссии из-за обострения миграционного кризиса в Европе. Отмечается, что они коснутся около 30 физических и юридических лиц, включая министра иностранных дел Макея и белорусскую авиакомпанию «Белавиа».

