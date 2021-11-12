Политолог рассказал о планирующемся военном конфликте на польской границе

На польской границе может планироваться небольшой локальный военный конфликт, об этом говорят уже звучавшие заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что беженцам завозят оружие — такое предположение в разговоре с «Лентой.ру» сделал политолог Дмитрий Болкунец. Он добавил, что война позволит Лукашенко обнулить кризис в стране.

По словам Болкунца, небольшой контролируемый военный конфликт поможет Лукашенко решить сразу несколько внутриполитических проблем, потому такой исход скандальных событий последних дней весьма вероятен.

«Не исключаю, что в ближайшее время на границе будут совершены провокации — Лукашенко уже и так говорил, что беженцам завозится оружие. Так что, как ранее и анонсировалось экспертами, он хочет организовать войнушку в регионе. Для него это выгодно сразу по нескольким направлениям: война все спишет, обнулит кризис в Беларуси, даст возможность ввода режима чрезвычайного положения, когда не надо проводить никакие референдумы, также это обеспечит ему поддержку и деньги Кремля. Полагаю, без этого все же не обойдется», — считает политолог.

Он добавил, что Лукашенко хорошо понимает, что Европа во многом беззубая, она не в состоянии вводить серьезные санкции, неспособна принимать жесткие и оперативные меры. Президент Белоруссии, по словам политолога, пользуется мягкостью западных политиков и использует ее для достижения собственных амбициозных задач.

В начале ноября в Белоруссии на границе с Польшей и Литвой разбили палаточный лагерь мигранты из Ближнего Востока, которые пытаются прорваться в Евросоюз. Варшава оценивает их численность в несколько тысяч человек.