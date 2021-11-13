Украинский посол обвинил Европу в «колониализме»

Украинский посол в Германии Андрей Мельник обвинил депутата бундестага Нильса Шмида, который предложил отправить мигрантов с польско-белорусской границы с Европы на Украину, в проявлении «немецкого колониализма» и «двойных стандартов». Об этом он заявил в эфире радио Deutschlandfunk, передает РИА Новости.

«Что больше всего возмутило, даже шокировало украинскую общественность в этой нелепой инициативе, так это то, что наше правительство даже не спрашивали, с ним даже не консультировались», — сказал посол, отметив, что это является признаком отсутствия уважения и «высокомерия по отношению к Украине».

По его словам, в предложении Шмида «есть определенные нотки немецкого колониализма», которые хорошо знакомы украинцам с темных времен Великой Отечественной войны. «В то время наша страна считалась "жизненным пространством", и сегодня, похоже, некоторые политики рассматривают нас не как равноправных партнеров, а как территорию по соседству, в некотором роде свалку для мигрантов, чтобы они ни в коем случае не попадали в ЕС», — подчеркнул он.

Также украинский посол упрекнул Евросоюз в недостаточном, по его мнению, реагировании на ситуацию с беженцами. При этом он добавил, что Киев готов обсуждать официальное предложение по мигрантам от Брюсселя в случае его поступления.

Ранее депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Нильс Шмид заявил, что Польша применяет незаконные меры по отношению к мигрантам, которые направляются из Белоруссии в Европейский союз.