Лукашенко ответил на обвинения в финансировании потоков мигрантов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не принимал участие в финансировании потоков мигрантов. Так он ответил на обвинения, пишет журнал «Национальная оборона».

«Слушайте, у меня что, денег море?! Мне что, некуда деньги девать?!» — задал вопрос белорусский лидер. Вместе с тем он попросил предоставить соответствующие факты.

Лукашенко отметил, что это «ляпнули» американцы, а потом «забыли, что сказали».

С начала 2021 года у границы Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей начали собираться беженцы. Кризис резко обострился 8 ноября, когда несколько тысяч человек подошли к границе Польши с белорусской стороны. В настоящее время они не покидают приграничную зону. Кроме того, 10 ноября часть мигрантов попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.