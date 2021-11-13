В Белоруссии назвали число мигрантов на границе с Польшей

Госпогранкомитет Белоруссии: на границе с Польшей находится две тысячи беженцев

Власти Белоруссии оценили количество беженцев на границе с Польшей в две тысячи человек. Такое число назвал первый заместитель председателя Госпогранкомитета республики Игорь Буткевич, пишет РИА Новости.

Сообщается, что на белорусско-польской границе находятся граждане разных национальностей и государств. Буткевич отметил, что Минск, в свою очередь, пытается обеспечить мигрантов дровами, водой и прочей гуманитарной помощью.

Как заявил чиновник, беженцы стремятся попасть на территорию Европейского союза, однако по определенным обстоятельствам их не пускают.

Ранее в ноябре президент России Владимир Путин назвал причины миграционного кризиса в Европе. По словам российского лидера, ситуация на белорусско-польской границе обусловлена военными и экономическими факторами.

С начала 2021 года на границу Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей начали стекаться люди. Кризис резко обострился 8 ноября после того, как несколько тысяч человек подошли к границе Польши с белорусской стороны. Они не покидают приграничную зону, часть попыталась 10 ноября попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.