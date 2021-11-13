Путин пожалел детей на границе Белоруссии и Польши

Путин: очень жалко детей на границе Белоруссии и Польши, там ночью минусовая температура

Президент России Владимир Путин пожалел детей мигрантов, которые находятся на границе Белоруссии и Польши. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Мне прежде всего детей жалко. Ну, смотрите, там же минусовая температура ночью. Они сидят там без средств существования, заканчиваются средства», — объяснил Путин.

Глава государства выразил обеспокоенность тем, что пренебрегаются вопросы гуманитарного характера. Путин также подчеркнул, что в первую очередь жалко людей, которые оказались в затруднительном положении вне зависимости от причин и обстоятельств происходящего.

«Так-то они приезжают достаточно обеспеченные, но деньги-то только тратятся теми людьми, которые сидят на границе. Да, людей жалко, безусловно», — добавил президент России.

Ранее в ноябре президент России Владимир Путин назвал причины миграционного кризиса в Европе. По словам российского лидера, ситуация на белорусско-польской границе обусловлена военными и экономическими факторами.