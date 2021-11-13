Лукашенко поручил накормить беженцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил упорядочить и организовать доставку и распределение гуманитарной помощи беженцам на белорусско-польской границе. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Поручение поступило утром в субботу, 13 ноября. Уточняется, что Лукашенко призвал в первую очередь накормить детей беженцев.

Также военнослужащие должны должны поставить палатки, где будет собираться вся поступающая помощь. По данным канала, ответственные к выполнению задачи уже приступили.

В начале ноября в Белоруссии на границе с Польшей и Литвой разбили палаточный лагерь мигранты из Ближнего Востока, которые пытаются попасть в Евросоюз. Запад обвиняет белорусские власти в том, что они специально завозят мигрантов к себе на самолетах и заставляют их штурмовать границу.

