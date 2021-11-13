Тело мигранта из Сирии обнаружили на польской границе

Польская полиция обнаружила тело мигранта из Сирии вблизи с границей Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление полиции Подляского воеводства.

Отмечается, что труп молодого человека сирийской национальности был найден в пятницу, 12 ноября, в лесах недалеко от границы под Вулькой Тереховской.

Полиция сообщила, что на данный момент установить обстоятельства смерти не удалось. «Тело было передано в отдел судебной медицины для проведения вскрытия», — говорится в сообщении.

Ранее в ноябре стало известно, что около 100 мигрантов перешли на территорию Польши. Беженцы прорвались туда и находятся у ограждения из колючей проволоки. Группа беженцев находится вблизи от пункта пропуска «Брузги — Кузница». Они оказались вблизи колючего ограждения, установленного польской стороной, сообщили в пограничном комитете.

В начале ноября в Белоруссии на границе с Польшей и Литвой разбили палаточный лагерь мигранты из Ближнего Востока, которые пытаются попасть в Евросоюз. Запад обвиняет белорусские власти в том, что они специально завозят мигрантов к себе на самолетах и заставляют их штурмовать границу.