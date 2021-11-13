Путин прокомментировал ситуацию с перевозкой мигрантов в Белоруссию

Президент России Владимир Путин заявил, что мигранты, которые оказались на границе Белоруссии и Польши, могли попасть в Минск чартером, так как там действует безвизовый въезд. Так он прокомментировал ситуацию в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы государства, российские авиакомпании не перевозили людей, находящихся на границе. По информации, которую передал белорусский лидер Александр Лукашенко, такими перевозками не занималась и «Белавиа».

С начала 2021 года на границу Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей начали стекаться люди. 8 ноября несколько тысяч человек подошли к границе Польши с белорусской стороны. В настоящее время они не покидают приграничную зону. 10 ноября часть пыталась попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.

13 ноября порядка 100 мигрантов прорвались на территорию Польши. Они оказались возле колючего ограждения, которое было установлено польской стороной.