В Сербии высказались про кризис на границе Белоруссии и Польши

Президент Сербии Александр Вучич в интервью для YouTube-канала «Соловьев.Live» прокомментировал сложившуюся ситуацию с беженцами на границе Белоруссии и Польши.

Сербский лидер отметил, что мигранты являются жертвами конфликтов, существующих в их странах. Он также выразил надежду, что данный кризис будет урегулирован мирным путем, а взаимоотношения Белоруссии, Польши и Литвы станут лучше.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался по вопросу финансирования беженцев. Он заявил, что не принимал участие в финансировании потоков мигрантов. Так он ответил на обвинения. По его словам, это «ляпнули» американцы, а потом «забыли, что сказали».

С начала 2021 года у границы Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей начали собираться беженцы. Кризис резко обострился 8 ноября, когда несколько тысяч человек подошли к границе Польши с белорусской стороны. 10 ноября часть мигрантов попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.