США поищут способы «разобраться» с Белоруссией из-за кризиса с мигрантами

Высокопоставленные чиновники США не могут ответить на вопрос о том, будут ли введены санкции против Белоруссии в связи с происходящим на границе с Польшей. Однако Вашингтон уже ищет инструменты, с помощью которых можно «разобраться» с официальным Минском, рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен. Цитату приводит Reuters.

Американские власти наряду с властями других западных стран считают Белоруссию причастной к эскалации миграционного кризиса у границы с Польшей. Ряд стран Европейского союза и НАТО утверждают, что ситуация с мигрантами создана искусственно.