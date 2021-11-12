В ЕС перечислили основные цели новых санкций против Минска

Новые санкции против Евросоюза против Минска коснутся всех тех, кто причастен к «грязному, бесчеловечному и незаконному бизнесу» по транспортировке мигрантов к белорусским границам с ЕС. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

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Он также перечислил основные цели новых ограничений: по его словам, помимо авиакомпаний под санкции могут попасть турагентства и другие посредники. «Среди государств-членов ЕС продолжается работа по изменению существующего режима санкций в отношении Белоруссии с учетом новых угроз, исходящих от режима Лукашенко, включая содействие нелегальной миграции», — отметил Стано.

В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов прорвались через границу Белоруссии и Польши. Это спровоцировало новый виток кризиса, который длится с весны 2021 года. Страны Европейского союза уверены, что ответственность за кризис несет официальный Минск, и угрожают ввести новые санкции.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это произошло на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.