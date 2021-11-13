Зеленский призвал США ввести санкции против «Северного потока — 2»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Соединенных Штатов ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам украинского лидера, «газовый шантаж Европы» необходимо прекратить навсегда. Вместе с тем он поблагодарил палату представителей США за включение в NDAA поправки, которая остановит «Северный поток — 2».

«Обращаемся ко всем друзьям Украины и Америки в сенате США по поддержке такой нормы и на уровне сената», — написал Зеленский.

Ранее стало известно, что Украина и Соединенные Штаты подписали Хартию о стратегическом партнерстве. Как отметил украинский лидер, она «усиливает дружбу» и выводит на новый уровень сотрудничество между Киевом и Вашингтоном. Кроме того, Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за «железную поддержку».