Украина пообещала России «четкий сигнал» от США

Глава МИД Кулеба: Украина и США докажут России, что у Киева есть союзники

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и Вашингтон на этой неделе пошлют России «четкий сигнал», который напомнит России, что у Украины есть союзники, которые в случае «расширения агрессии» со стороны Москвы заставят российские власти заплатить высокую цену. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью Кулебы телеканалу «Украина».

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Глава украинского МИД заявил, что Россия «продолжает провоцировать и вести себя агрессивно по отношению к Украине». Он заверил, что в этих условиях Украине чрезвычайно важно дать сигнал, что Киев и Вашингтон «едины в противодействии агрессивным действиям России».

«У нас есть мощные союзники и партнеры, которые готовы в случае расширения российской агрессии заставить Кремль заплатить высокую цену», — заявил Кулеба.

Ранее Кулеба заявил, что Киев выступает за активное углубление морского сотрудничества со странами НАТО в условиях наступательных действий России в Черном море. По его словам, расширение присутствия Североатлантического альянса позволит стабилизировать обстановку, а также послужит сигналом для России.