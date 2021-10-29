Украина попросила НАТО продемонстрировать силу в Черном море для России

Киев выступает за активное углубление морского сотрудничества со странами НАТО в условиях наступательных действий России в Черном море. С таким заявлением выступил министр иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба в интервью Atlantic Council.

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По его словам, с 2014 года Москва наращивала военное присутствие на Крымском полуострове, разместив там высокотехнологичные системы вооружений, и в целом вела агрессивную политику в Черноморском регионе. Дипломат добавил, что расширение присутствия Североатлантического альянса позволит стабилизировать обстановку, а также послужит сигналом для России.

«В нынешних условиях безопасности демонстрация силы — лучший способ сдержать Москву и избежать новой эскалации», — отметил Кулеба и попросил страны-члены блока задуматься о необходимости защиты от милитаризации региона Россией.

Ранее Москва также неоднократно высказывала опасения по поводу возможного вступления Украины в альянс. Президент Владимир Путин, в частности, указывал, что вступление страны в блок станет «красными линиями» для Москвы и повлечет ответные действия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что бояться нечего, поскольку первая в любом случае никак не может повлиять на этот процесс. Он напомнил, что альянс является оборонительным союзом, добавив, что Киев имеет право выбирать свою траекторию развития.