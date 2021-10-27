В Киеве предложили НАТО создать дайджест украинских реформ

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина предложила НАТО создать дайджест украинских реформ. Об этом она заявила на встрече с вице-президентом Парламентской ассамблеи НАТО Аттилой Мештерхази, сообщила пресс-служба офиса вице-премьера в Facebook.

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По мнению Стефанишиной, подобный дайджест поможет работать над воплощением евроатлантических устремлений страны. Она также добавила, что данный документ при его составлении на постоянной основе мог бы помочь парламентариям альянса лучше ориентироваться в текущих украинских реформах. Такой дайджест можно было бы представить во время весенней сессии ПА НАТО, которая состоится в Киеве в 2022 году, подчеркнула вице-премьер.

Ранее заместитель министра обороны Украины Александр Носов заявил, что страну впервые пригласили принять участие в заседании высшего совещательного комитета Североатлантического совета НАТО по вопросам вооружений — Конференции национальных директоров вооружений. «Впервые за более полувека деятельности Комитета представитель Украины приглашен к участию в вопросах, которые ранее были прерогативой исключительно стран-членов НАТО», — отметил Носов.

