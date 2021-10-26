На Украине признали неспособность предложить что-либо НАТО

Бывший народный депутат Украины от Радикальной партии Олега Ляшко Валерия Заружко заявила в эфире телеканала «НАШ», что страна не способна предложить что-либо НАТО взамен на вступление в альянс, поэтому страна рассчитывает только на защиту.

По словам экс-нардепа, в переговорах участвуют не Украина, США, Германия и Франция, а Россия, США, Германия и Франция, что говорит о том, что при таком раскладе Киев является не субъектом переговоров, а объектом. Исходя из этого, по ее мнению, Украине самонадеянно говорить даже о план действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

«Чем мы могли быть интересны НАТО? Усилением на восточном фронте, но этого Украина даже не обсуждает, у нас нет такой заявки. У нас есть заявка на то, чтобы нас защитили. Мы же ни Македония, ни Черногория, мы большое государство, которое должно что-то предложить взамен, но которое взамен ничего не предлагает. Мы рассчитываем на то, что нас будет защищать та же Черногория, Македония, Исландия. При этом ключевые игроки, которых я сегодня назвала, абсолютно четко выражают свою позицию о том, что Украине пока в НАТО не место», — признала политик.

Ранее заместитель министра обороны Украины Александр Носов заявил, что страну впервые пригласили принять участие в заседании высшего совещательного комитета Североатлантического совета НАТО по вопросам вооружений — Конференции национальных директоров вооружений.