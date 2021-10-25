На Украине призвали США подать сигнал России

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал США подать сигнал России. Он уверен, что Вашингтон должен подтверждать свои заявления о поддержке Киева реальными действиями, передает интернет-портал Obozrevatel.

«Действия всегда являются сигналом. Например, поставки вооружения, размещение тренировочных баз, обмен информацией, в том числе конфиденциальной», — уточнил бывший министр иностранных дел.

Климкин также прокомментировал визит главы Пентагона Ллойда Остина на Украину. Он отметил, что это стало скорее символом и не сможет принести значимых результатов.

Ранее отставной генерал-лейтенант, бывший главнокомандующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что администрация президента США Джо Байдена ведет нерешительную политику по отношению к России. По его словам, у Белого дома до сих пор нет четкой стратегии для Причерноморья. Генерал заявил, что сегодня США должны усиливать дипломатическое давление на Россию, а также укреплять отношения с Украиной и Турцией. Он также выразил надежду, что Украина и Грузия станут членами НАТО.

