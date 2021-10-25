В США рассказали о нерешительности политики Байдена по отношению к России

Генерал США Ходжес: у президента Байдена до сих пор нет стратегии для Причерноморья

Администрация президента США Джо Байдена ведет нерешительную политику по отношению к России. Об этом заявил отставной генерал-лейтенант, бывший главнокомандующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес украинскому телеканалу Hromadske.

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На сегодняшний день Ходжес занимает должность ведущего эксперта вашингтонского Центра анализа европейской политики. «Нам нужно Черное море для сдерживания России и Ирана, а еще — чтобы защищать наших союзников и друзей в регионе», — рассказал генерал.

По его словам, у Белого дома до сих пор нет четкой стратегии для Причерноморья. При этом Ходжес подтвердил, что в Вашингтоне над ней работают, однако не достигли в этом направлении ощутимых успехов. Генерал заявил, что сегодня США должны усиливать дипломатическое давление на Россию, а также укреплять отношения с Украиной и Турцией. Он также выразил надежду, что Украина и Грузия станут членами НАТО.

21 октября сообщалось, что Североатлантический альянс подготовил «Концепцию сдерживания и обороны в Евроатлантическом регионе», которая предусматривает комплекс мер против «российской агрессии». 22 октября эта концепция была утверждена на совместном заседании министров обороны стран НАТО.

По итогам первого дня этого мероприятия генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг раскрыл, что Брюссель рассматривает возможности переброски дополнительных сил в Черноморский регион для защиты от России. По его словам, НАТО уже нарастила достаточное присутствие в регионе как на суше, так и на море и в воздухе.