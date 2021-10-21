НАТО заявила о готовности перебросить войска в Черноморский регион

НАТО изучает возможности для быстрой переброски и развертывания подкреплений в Черноморский регион. С таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания совета организации на уровне министров оборон в Брюсселе. Его цитирует ТАСС.

Он заявил, что НАТО «в ответ на агрессивные действия России» нарастила присутствие в Черноморском регионе в море, воздухе и на суше. Столтенберг назвал этот регион стратегическим, отметив, что три страны-участницы альянса — Турция, Румыния и Болгария — расположены на побережье Черного моря. «В этом же регионе находятся два наших важных партнера — Грузия и Украина», — отметил генсек.

Ранее агентство Reuters сообщило, что министры обороны стран НАТО готовятся согласовать план обороны от России по нескольким направлениям на совместном заседании в Брюсселе. Новый план будет согласован под названием «Концепция сдерживания и обороны в Евроатлантическом регионе». По сути, это ответ на разработку Россией новейших вооружений.

20 октября Столтенберг обвинил Москву в распаде двусторонних отношений между Россией и альянсом. После того как 6 октября десять российских послов выслали из Брюсселя по обвинению в шпионаже, 18 октября Россия временно закрыла представительство и информационное бюро НАТО в Москве. Также с 1 ноября будет заморожена деятельность диппредставительства России в Брюсселе.