Россия пригрозила последствиями НАТО в случае членства Украины в альянсе

Любой шаг НАТО по вопросу членства Украины в альянсе будет иметь последствия. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Андрей Руденко.

Дипломат пригрозил руководству Североатлантического альянса и предупредил, что вступление Украины в НАТО стало бы «весьма опасным шагом». «Поскольку это переговоры между НАТО и Украиной, то это им решать, когда и что нужно, но мы их как бы предупредили, любой шаг будет иметь последствия. НАТО знает нашу позицию по Украине», — указал замглавы МИД.

Руденко прокомментировал слова министра обороны США Ллойда Остина о готовности Вашингтона противостоять «российской агрессии» и отметил, что Москва ориентируется не на официальную позицию, заявленную в документах альянса, а на предпринятые военным блоком действия.

Ранее шеф Пентагона прибыл с рабочим визитом в Киев. Остин заявил, что Россия начала войну в Донбассе, нарушая суверенитет Украины и «является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию».