В НАТО возложили на Россию ответственность за распад двусторонних отношений

НАТО возлагает на Россию ответственность за распад двусторонних отношений. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции, передает ТАСС.

При этом генсек отказался приводить доказательства шпионской деятельности высланных из Брюсселя российских дипломатов. По его словам, НАТО ожидает восстановления дипломатических отношений с Россией. Наступивший кризис, как заявил Столтенберг, воспринимается Брюсселем как еще один повод к продолжению диалога в условиях напряженности.

Он также отметил, что несмотря на сложившуюся ситуацию, Россия и НАТО сохраняют военные каналы связи в обход закрывшихся дипломатических миссий. В том же выступлении Столтенберг заявил, что в НАТО готовы провести заседание Совета Россия-НАТО (СРН). По его словам, Брюссель ждет ответа Москвы по готовности к переговорам.