В НАТО заявили о готовности провести заседание совета с Россией

НАТО готово продолжать диалог с Москвой и намерено провести заседание Совета Россия-НАТО (СРН). Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

Генсек отметил готовность блока к сотрудничеству, даже несмотря на решение российского правительства приостановить работу дипмиссий Североатлантического альянса на территории России.

6 октября в НАТО приняли решение сократить число сотрудников дипмиссии РФ при военном альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. На следующий день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылаемые работники постпредства России принадлежали к «необъявленным агентам разведки».

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва сформирует список ответных мер. Так, Россия приостанавливает работу военной миссии НАТО, отзывает аккредитацию ее сотрудников, останавливает деятельность информационного бюро Североатлантического альянса в Москве и с 1 ноября останавливает работу своего постоянного представительства при альянсе.

Теперь Москва будет контактировать с альянсом через одного из послов РФ в Бельгии. Министерство предложило альянсу выбрать одного из послов стран-членов НАТО для выполнения аналогичных функций в РФ.