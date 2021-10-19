Песков прокомментировал нынешнюю ситуацию в отношениях России и НАТО

Пресс-секретарь Кремля Песков: Россия не пострадает от отсутствия диалога с НАТО

Россия не пострадает от нынешней ситуации в отношениях с НАТО, так как диалога между сторонами и так не было. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля прокомментировал недавние события, связанные с приостановкой миссии Североатлантического альянса в Москве. «Мы неоднократно говорили, что танго танцевать в одиночку невозможно, и мы этого делать не собираемся», — отметил Песков.

Пресс-секретарь также обратил внимание, что функции по поддержанию диалога с военным блоком лежали на после в Брюсселе и до приостановки миссии.

6 октября в НАТО приняли решение сократить число сотрудников дипмиссии РФ при военном альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. На следующий день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылаемые работники постпредства России принадлежали к «необъявленным агентам разведки».

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва сформирует список ответных мер. Так, Россия приостанавливает работу военной миссии НАТО, отзывает аккредитацию ее сотрудников, останавливает деятельность информационного бюро Североатлантического альянса в Москве и с 1 ноября приостанавливает работу своего постоянного представительства при альянсе.

