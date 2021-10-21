В НАТО подготовили план защиты от России

Министры обороны стран НАТО готовятся согласовать план обороны от России по нескольким направлениям на совместном заседании в Брюсселе. Об этом сообщает Reuters.

Переговоры глав военных ведомств должны состояться в четверг, 20 октября. Как сообщило агентство, подготовленная НАТО стратегия обороны от российской угрозы включит защиту от атак по Черноморскому и Балтийскому направлениям, противодействие ядерным, космическим и кибернетическим угрозам.

«Мы признаем Россию как наибольшую угрозу XXI века и решаем, как с ней бороться», — заявил Reuters глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. При этом агентство со слов источников написало, что официальные лица НАТО не верят в неизбежность нападения со стороны России.

Новый план будет согласован под названием «Концепция сдерживания и обороны в Евроатлантическом регионе». По сути, это ответ на разработку Россией новейших вооружений.

20 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в распаде двусторонних отношений между Россией и альянсом виновата Москва. После того как 6 октября десять российских послов выслали из Брюсселя по обвинению в шпионаже, 18 октября Россия временно закрыла представительство и информационное бюро НАТО в Москве. Также с 1 ноября будет заморожена деятельность диппредставительства России в Брюсселе.