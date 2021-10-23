НАТО ввело в эксплуатацию третью авиабазу в Прибалтике

НАТО ввело в режим полномасштабного использования военный аэродром Лиелварде на юго-востоке Латвии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Третья авиабаза ВВС НАТО в Прибалтике «способна принимать самолеты в любое время суток и в любых погодных условиях», — указали в альянсе. Аэродром стал запасной площадкой на случай невозможности использования авиабаз в Эмари в Эстонии и Шяуляй в Литве.

В ближайшее время в Лиелварде прибудут датские истребители F-16. Также там будут размещаться военно-транспортные самолеты и дальние беспилотные летательные аппараты.

Одна из крупнейших в Прибалтике, авиабаза Лиелварде была создана в 1970-м году. На ней до 1993 года базировался 899-й Оршанский истребительный авиаполк советских ВВС на самолетах МиГ-27.

Ранее 23 октября министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что НАТО последовательно стягивает силы к границам страны на фоне призывов к военному сдерживанию России. Он добавил, что к равноправному диалогу Североатлантический альянс сегодня не готов.

21 октября министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО должна занять четкую позицию по тому, как противостоять угрозам со стороны России. По ее словам, Москва регулярно нарушает воздушное пространство стран Балтии и черноморских государств. Глава Минобороны также обвинила Россию в кибератаках и разжигании миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран Европейского союза.