В Германии призвали НАТО противостоять угрозам России

В НАТО должны занять четкую позицию по тому, как противостоять угрозам со стороны России. С таким призывом выступила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в эфире радио Deutschlandfunk.

По словам политика, Москва регулярно нарушает воздушное пространство стран Балтии и черноморских государств. Как отмечает РИА Новости, в том же эфире глава Минобороны обвинила Россию в кибератаках и разжигании миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран Европейского союза.

Российская сторона и страны-члены Североатлантического альянса регулярно обвиняют друг друга в нарушении воздушного пространства. Так, в конце сентября российский истребитель сопроводил над Черным морем американский самолет-разведчик. В том же месяце Вооруженные силы Украины (ВСУ) обвинили российские воздушные силы в нарушении границ республики.