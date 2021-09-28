Российский истребитель сопроводил американский самолет над Черным морем

Российский истребитель сопроводил над Черным морем американский самолет-разведчик, не допустив нарушения государственной границы России. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Сопровождение совершил самолет дежурных сил ПВО Южного военного округа России. «Для опознавания воздушной цели и недопущения ею нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной России (НЦУО).

По данным экипажа Су-27, к российским границам приблизился стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. 26 сентября к воздушным границам России над акваторией Тихого океана подлетел американский стратегический бомбардировщик В-52Н. Для его сопровождения в воздух были подняты три истребителя Су-35С. В-52Н также не пересек границ РФ.

Ранее в Вооруженных силах Украины (ВСУ) обвинили российские воздушные силы в нарушении границ республики. Об этом сообщил начальник зенитных ракетных войск Борис Генов. По его словам, самолеты-разведчики типа Су-24МР и Ил-20 залетели в зону учений в Черном море.