Российский истребитель сопроводил бомбардировщик США над Японским морем

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил стратегический бомбардировщик B-1B ВВС США над акваторией Японского моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

По данным агентства, российские средства контроля воздушного пространства заметили цель, приближавшуюся к государственной границе, над нейтральными водами Японского моря. Для ее опознавания в воздух подняли МиГ-31 из состава дежурных сил Восточного военного округа.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический бомбардировщик B-1B ВВС США и сопроводил его над акваторией Японского моря», — говорится в официальном заявлении. Отмечается, что нарушения государственной границы России допущено не было.

В Национальном центре управления обороной добавили, что полет российского МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что российский МиГ-31 сопроводил патрульный самолет военно-воздушных сил Норвегии над Баренцевым морем. Уточнялось, что российские военные не допустили нарушения границы, и после разворота норвежского самолета в другом направлении истребитель вернулся на авиабазу.