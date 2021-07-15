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Российский истребитель сопроводил патрульный самолет США над Тихим океаном

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Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Российский истребитель МиГ-31 сопроводил патрульный самолет США над Тихим океаном

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил патрульный самолет авиации военно-морских сил США Р-8А «Посейдон» над акваторией Тихого океана. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что 15 июля российские военные заметили неопознанную воздушную цель над Тихим океаном, которая приближалась к границе страны. «Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что российские истребители сопроводили три стратегических бомбардировщика B-52H Военно-воздушных сил (ВВС) США над акваторией Берингова моря. Перед этим средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами три воздушные цели, приближающиеся к границе России.

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