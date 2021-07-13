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Су-30 встретил американский самолет-разведчик над Черным морем

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Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Российский истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик ВВС США «Арес» над Черным морем

Российский истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик ВВС США «Арес» у границы России. Он встретил американский самолет над Черным морем, передает РИА Новости со ссылкой Национальный центр управления обороной РФ.

Радиолокационные средства в Южном военном округе зафиксировали над черноморской акваторией воздушную цель, которая приближалась к российской границе, после чего в воздух подняли истребитель.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" ВВС США и взял на сопровождение. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — приводит агентство заявление военных.

В начале июля сообщалось, что российские радиолокационные станции за неделю зафиксировали у границ 51 иностранный самолет-разведчик. За этот период российские самолеты четырежды поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границ РФ.

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