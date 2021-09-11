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Российский МиГ-3 сопроводил патрульный самолет Норвегии над Баренцевым морем

Минобороны России: МиГ-3 сопроводил патрульный самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем
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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил патрульный самолет военно-воздушных сил (ВВС) Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

По информации Минобороны, российские средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушную цель над акваторией Баренцева моря. Цель приближалась к государственной границе России. Для опознания обнаруженного объекта в воздух подняли истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил Северного флота.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии», — указали в ведомстве. Отмечается, что военные не допустили нарушения российской границы, и после разворота норвежского воздушного судна в другом направлении МиГ-31 вернулся на авиабазу. В центре уточнили, что полет был выполнен с соблюдением всех международных правил использования воздушного пространства.

22 июля сообщалось, что российский истребитель Су-27 перехватил истребитель ВВС Германии FGR.4 «Тайфун» над Балтийским морем. После разворота иностранного военного самолета от госграницы Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.

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