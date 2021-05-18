Эстония задействует советские штурмовики для сдерживания России

На авиабазу НАТО в Эстонии для участия в учениях прибыли советские штурмовики и бомбардировщики, которые служат стратегии Североатлантического альянса по сдерживанию России. Об этом сообщает Telegram-канал Spitnik Meedia.

По его данным, на авиабазе Эмари задействуют боевые машины Су-22М4К польских военно-воздушных сил, которые поставлялись Советским Союзом в Польскую Народную Республику в рамках военного сотрудничества Организации Варшавского договора.

Су-22М4К, прибывший на учения — модификация советского истребителя-бомбардировщика Су-17, разработанного еще в первой половине 1960-х годов. Эстонские военные учения «Весенний шторм 2021» пройдут в Эстонии с 17 мая по 5 июня.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны НАТО увеличивать инвестиции в оборонную сферу для нейтрализации военной угрозы, исходящей от России.