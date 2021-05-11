Президент Литвы назвал способ сдержать Россию

Президент Литвы Гитанас Науседа во время видеоконференции с представителями стран «Бухарестской девятки» назвал Россию серьезной долгосрочной угрозой для НАТО в Европе и призвал страны альянса увеличивать инвестиции в оборонную сферу, пишет портал RuBaltic.

По его словам, проводя маневры в районе украинских границ в апреле этого года, Москва доказала, что не намерена «отказываться от агрессивного поведения» и что она якобы угрожает суверенитету соседних стран. «Растущая военная угроза России может быть нейтрализована только достаточными средствами обороны НАТО на восточном фланге Североатлантического союза», — сказал Науседа.

Он также назвал хорошим способом сдерживания России активизацию «политики открытых дверей» для военных контингентов НАТО. Вместе с этим он посоветовал европейским странам укреплять трансатлантические связи и вооруженные силы.

В «Бухарестскую девятку» входят страны так называемого Восточного фланга Североатлантического альянса: Чехия, Польша, Болгария, Румыния, Словакия, Венгрия и страны Прибалтики.

Ранее Науседа выступил против перезагрузки отношений с Россией из-за обострения ситуации на востоке Украины. Он назвал предложения о нормализации диалога безответственными и предложил Европе занять жесткую позицию в этом вопросе.