Президент Литвы пообещал найти способ помочь Украине в Донбассе

Президент Литвы Гитанас Науседа пообещал найти способ помочь Украине в обеспечении безопасности в Донбассе. Соответствующее сообщение политик разместил в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, ситуация на юго-востоке страны вызывает обеспокоенность Вильнюса и западных стран. «Литва поддерживает сильный сигнал генсека НАТО и президента США (Джозефа Байдена) в адрес России — незамедлительная деэскалация ситуации обязательна», — написал Науседа.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис запланировал совершить визит в Киев, чтобы «продемонстрировать солидарность» с Украиной из-за обострения обстановки в Донбассе. Он заверил, что главная цель его визита — донести послание, что Вильнюс «не оставляет в беде» своих партнеров и союзников.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.