Глава МИД Литвы посетит Украину из солидарности по Донбассу

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что намерен посетить Киев 15 апреля для «демонстрации солидарности» с Украиной по вопросам «российской агрессии» в Донбассе, сообщает портал Delfi.

По словам главы МИД, цель его визита — донести послание, что Вильнюс «не оставляет в беде» своих партнеров и союзников. «Мы видим ситуацию, какова она, и придерживаемся установки о том, что территориальная целостность Украины должна защищаться», — сказал Ландсбергис.

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Дипломат пояснил, что сейчас Украина особенно нуждается в поддержке других стран, в особенности из-за расхождения позиций стран-членов НАТО по вопросу складывающейся с конца марта ситуации на юго-востоке страны. При этом он подчеркнул, что альянс рано или поздно выработает единую позицию на это счет. «Если Россия будет вести себя агрессивно, то будет ответ», — сказал министр.

Ранее власти Литвы дали свое согласие на получение Украиной плана действий по членству в НАТО. В Вильнюсе уверены, что это станет «важным сигналом» для Москвы и даст ей понять, «что трансатлантическое направление, выбранное Украиной, ценится и имеет поддержку в странах НАТО».

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.