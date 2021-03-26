Литва выступила против перезагрузки отношений с Россией

Президент Литвы Гитанас Науседа в ходе онлайн-саммита Евросоюза (ЕС) выступил против перезагрузки отношений с Россией из-за ситуации в Донбассе, передает ТАСС.

По словам политика, в настоящее время ситуация на востоке Украины стремительно ухудшается, а потому «говорить о какой-то перезагрузке отношений в таких обстоятельствах, по крайней мере, безответственно».

Он пояснил, что Европе следует занять по отношению к Москве жесткую позицию и «применять те принципы», которые были установлены ранее, чтобы «не сбиваться с пути».

Ранее Науседа во время выступления в Верховной Раде Украины дал совет по борьбе с российским газопроводом «Северный поток-2». Он полагает, что частные инвестиции и синхронизация с энергетической сетью Европы позволили бы Киеву успешно противостоять российским проектам в сфере транзита газа.

В 2014 году часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина и Евросоюз обвиняют Россию в вооруженной агрессии и оккупации районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.